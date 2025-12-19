ABD’de özel jet faciası: 7 kişi hayatını kaybetti

Statesville kentindeki havalimanına iniş yapmaya çalışan 'Cessna 550' tipi özel jet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak düştü.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın ardından uçakta yangın çıktığını, bu nedenle kesin yolcu listesinin ilk etapta netleştirilemediğini açıkladı. Yetkililer, jette bulunan herkesin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

NASCAR EFSANESİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaşamını yitiren 7 kişi arasında emekli NASCAR pilotu Greg Biffle'ın da bulunduğu öğrenildi. Biffle'ın eşi ve iki çocuğunun da kazada hayatını kaybettiği belirtildi.