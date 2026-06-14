ABD’de paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 12 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Missouri eyaletindeki Butler Memorial Havalimanı'ndan havalanan ve paraşütlü atlayıcıları taşıyan bir uçak düştü.

Havaalanı Müdürü ve Bates County Acil Durum Yönetim Direktörü Dennis Jacobs, uçağın yerel saatle 11.20 sıralarında havalandığını, gerekli irtifaya ulaşamadığını, keskin bir şekilde sola dönüş yaptığını ve pistten yaklaşık yaklaşık 270 metre uzaklıkta düştüğünü söyledi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, kazada 11 paraşütçü ve 1 pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediği, bu nedenle ailelere de bilgi verilemediği kaydedildi.

Missouri polisi, uçak düştükten sonra enkazda yangın çıktığını bildirdi. Bir yetkili, uçağın havalimanının bitişiğindeki bir araziye düştüğünü ve önlem amacıyla yolun trafiğe kapatıldığını söyledi.

Kazaya ilişkin soruşturmanın ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yürütüleceği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör