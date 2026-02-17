ABD’de peş peşe kanlı saldırılar: 4 ölü

ABD ülkenin Rhode Island eyaletindeki bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırının şokunu atlatmaya çalışırken, bu kez Maryland eyaletinden silahlı saldırı haberi geldi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mondawmin Alışveriş Merkezi yakınlarında gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda 4 kişi vuruldu. En az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Liberty Heights Caddesi'nin 2400 numaralı bloğunda meydana gelen olayın ardından, bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bildirildi.