ABD’de petrol rafinerisinde korkutan patlama: Gökyüzünü dumanlar kapladı

ABD'nin Port Arthur Polis Departmanından yapılan açıklamada, Texas eyaletinde bulunan Valero Energy şirketine ait petrol rafinerisinde patlama yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı.

Port Arthur Belediye Başkanı Charlotte M. Moses, yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.