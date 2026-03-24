ABD’de petrol rafinerisinde korkutan patlama: Gökyüzünü dumanlar kapladı
ABD'nin Texas eyaletinde bir petrol rafinerisinde patlama gerçekleşti. Olayın ardından tesiste yangın çıktı.
ABD'nin Port Arthur Polis Departmanından yapılan açıklamada, Texas eyaletinde bulunan Valero Energy şirketine ait petrol rafinerisinde patlama yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı.
Port Arthur Belediye Başkanı Charlotte M. Moses, yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.
YETKİLİLERDEN "EVDE KALIN" ÇAĞRISI
Yetkililer, kentin batı kesiminde yaşayanlardan güvenlik gerekçesiyle evlerinde kalmalarını istedi.
Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda rafineriden yoğun duman yükseldiği görülüyor.
Valero Energy şirketinin internet sitesindeki bilgiye göre, rafineride yaklaşık 770 çalışan bulunuyor ve günlük yaklaşık 435 bin varil petrol işleyebiliyor.