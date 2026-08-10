ABD’de petrol rezervleri alarm veriyor: Son 43 yılın en düşük seviyesi!

İran'ın 28 Şubat'taki ABD-İsrail ortak saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından ABD, 2026 yılı boyunca söz konusu rezervden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi konusunda Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile koordinasyon sağlamıştı. ABD Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, haziran ayında ABD basınına yaptığı açıklamada stratejik petrol rezervinin operasyonel açıdan asgari seviyesinin 70 milyon varil olduğunu ve bu seviyenin altında rezervlerden petrol çekilmesinin yapısal hasara yol açabileceğini belirtmişti.

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