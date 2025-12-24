ABD’de pitbull dehşet saçtı: 1 yaşındaki çocuğun bacağını kaptı! İşte o anlar

ABD'nin New York kentinde pitbull dehşeti yaşandı. Tasmalı olarak gezdirilen pitbull cinsi bir köpeki 1 yaşındaki çocuğa saldırdı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay Manhattan'ın en işlek bölgelerinden biri olan Union Square yakınlarında meydana geldi. "Disco Bubba" isimli 2 yaşındaki pitbull, annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırarak çenesini kitledi.

ABD'de pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını kaptı, dakikalarca bırakmadı! | Video

Sahibinin tasmasından çekmesine ve çevredekilerin çabalarına rağmen uzun süre durdurulamayan köpek, üreme organı bölgesine yapılan müdahalenin ardından talihsiz çocuğun bacağını bıraktı.

Bacağından ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.