ABD’de polis eğitim merkezine saldırı: 35 gözaltı

Atlanta Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, bir grup şiddet yanlısının Atlanta Kamu Güvenliği Eğitim Merkezi'ne yönelik barışçıl bir protestoyu inşaat ekipmanlarına ve polis memurlarına koordineli bir saldırı düzenlemek için kılıf olarak kullandığı ifade edilerek, çok sayıda inşaat ekipmanına zarar verildiği belirtildi. Grubun siyah giysiler giyerek inşaat alanına girdiği ve polis memurlarına büyük taşlar, tuğlalar, molotof kokteylleri ve havai fişekler ile saldırdığı aktarılan açıklamada, "Yasa dışı eylemler bedensel zararla sonuçlanabilirdi. Memurlar, tutuklama yapmak için itidalli davrandılar ve ölümcül olmayan yaptırımlar kullandılar" denildi.

Önümüzdeki günlerde eğitim merkezi için çok sayıda protesto planlanırken, Atlanta polisi planlanan protestolara hazırlıklı olduklarını açıkladı.