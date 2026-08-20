ABD'de polis helikopteriyle uçak çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan havaalanında, polis helikopteriyle küçük uçağın çarpıştığı kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti, helikopterdeki 2 polis yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD’de polis helikopteriyle uçak çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
AA

Pensilvanya polisi yetkilisi George Bivens, düzenlediği basın toplantısında, "Cessna 150" tipi küçük uçağın piste iniş yaptığı sırada yön değiştirerek yere yakın konumda bulunan "Bell 407" tipi polis helikopterine çarptığını açıkladı.

UÇAĞIN PİLOTU HAYATINI KAYBETTİ

Bivens, şiddetli çarpışmanın ardından çok sayıda parçaya ayrılan uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini, helikopterdeki 2 polisin de yaralandığını belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) kazayı "havada çarpışma" olarak nitelendirirken, eyalet polisi uçağın çarpışma sırasında havada olup olmadığını henüz netleştirmedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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