ABD’de polislerden kan donduran cinayet! Siyahi sürücüye kurşun yağdırdılar

41 SANİYEDE 96 KURŞUN

COPA tarafından yapılan açıklamada, ilk ateş açanın sürücü Reed olduğu, polislerin bunun üzerine karşılık verdiği ve çıkan çatışmada bir polisin de bilediğinden yaralandığı belirtildi. Polislerin çıkan çatışmada 41 saniye içinde 96 el ateş ettiği, sadece bir polisin 50 el ateş açtığı aktarıldı. Polislerin 41 saniyede 91 kez ateş açması aşırı güç kullanıp kullanmadıklarına dair soruları gündeme getirirken, soruşturma tamamlanıncaya kadar idari izne çıkarıldıkları öğrenildi.