ABD’de polislere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

İstasyona gelen şüphelinin tuvalete girdiğini ifade eden Schmaderer, daha fazla polisin istasyona sevk edilmesiyle şüpheliye tuvaletten çıkması talimatı verildiğini aktardı.

Polis Şefi Todd Schmaderer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD 'nin Nebraska eyaletinde bulunan Omaha kentindeki bir markette 61 yaşındaki bir erkeğin göğsünden vurulduğu ihbarı aldıklarını bildirdi.

"OMAHA KENTİ İÇİN ÇOK TEHLİKELİ BİR GÜN"

Schmaderer, şüphelinin tuvaletten silahıyla ateş etmesi sonucu çıkan çatışmada 3 polisin yaralandığını ve şüphelinin öldürüldüğünü kaydederek, "Bugün, şüpheli ve Omaha şehri için çok tehlikeli bir gün." dedi.

Omaha Polis Departmanı, saldırıya yönelik soruşturma başlattı.

Nebraska Public Media'nın haberinde, yaralanan polislerin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Haberde, şüphelinin markette vurduğu kişinin durumunun ise kritik olduğu bildirildi.