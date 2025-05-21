ABD'de Rümeysa Öztürk tartışması: "Bakan olmanız için oy verdiğime pişmanım"

Van Hollen, "Rümeysa Öztürk'ün suçu sadece, Tufts Üniversitesi'nin gazetesinde Gazze'deki savaşa tepki olarak bir köşe yazısına ortak yazarlık yapmasıydı. Kendi bakanlığınız terörizmle hiçbir bağlantı bulamadı. O, antisemitik bir açıklama yapmadı ancak yine de vizesini iptal ettiniz ve onu Louisiana'da gözaltına gönderdiniz" ifadelerini kullandı.

Van Hollen'ın dış politika eleştirilerine karşın, ABD dış yardımlarıyla ilgili kesintileri savunan Rubio, Öztürk ile ilgili soruyu ise geçiştirmeye çalıştı.

Rubio'nun, bazı üniversitelerde öğrencilerin okul kütüphanesini dağıttığını ve binaları ateşe vermeye çalıştığını söylemesi üzerine Van Hollen, "Bayan Öztürk'ün yaptığı bu muydu? Şu an burada sadece laf ebeliği yapıyorsunuz" dedi.