ABD’de sandık çıkış anketlerinde ekonomi gündemi öne çıktı

Her 10 katılımcıdan 8'i, enflasyonun hane halklarına "ciddi" veya "orta derecede" maddi sıkıntı yaşattığını belirtirken, katılımcılar özellikle benzin ve gıda fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi olduklarını vurguladı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı ülke geneli sandık çıkış anketine göre, seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı, "ekonomik durum ile hayat pahalılığın" ülkenin en önemli sorunu olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 30'u ise demokrasinin durumunun en önemli sorun olduğu görüşünü dile getirdi ve bu kapsamda "yolsuzluklar" konusunda endişeli olduklarını kaydetti.

Buna mukabil katılımcıların yaklaşık sadece yüzde 10'u göçmenlik ve sağlık hizmetleri konusunun ülkenin en önemli meselesi olduğu görüşünü dile getirdi.

Aynı sandık çıkış anketine göre seçmenlerin yaklaşık dörtte üçü, ülkedeki mevcut durumdan dolayı "öfkeli" veya "memnuniyetsiz" olduklarını belirtti.