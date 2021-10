ABD’de şaşkına çeviren olay! Göğüs ağrısı ve nefes darlığı sebebiyle doktora gitti: Kalbinden çimento çıktı

GÖĞÜS AĞRISI VE NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ

Yale Tıp Fakültesi araştırmacılarının hakemli bilimsel dergi The New England Journal of Medicine'de yayımladığı raporda, hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı çektikten sonra acil servise başvurduğunu ifade etti. Yaşanan olaydan bir hafta önce osteoporoz diye de bilinen kemik erimesi nedeniyle bir operasyon geçiren 56 yaşındaki adama kifoplasti adı verilen bir prosedür uygulandığı belirtildi. Operasyonda, doktorların kemiğin yüksekliğini eski haline getirmek ve çökmesini önlemek için omur içine özel bir tür çimento enjekte ettiği ifade edildi.

Amerikan Nöroloji Cerrahları Birliği'ne göre güvenli olan bu tedavide hastaların yüzde 2'sinden azında komplikasyon meydana gelebildiği açıklanıyor. Ancak çimentonun kemikten diğer alanlara sızması ve bir kan damarını tıkaması, operasyonun olası risklerinden biri olarak görülüyor.