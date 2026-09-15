ABD’de seçim öncesi kritik karar: Oy kullanımına getirilen yeni kurallar askıya alındı

ABD'de Yüksek Mahkeme, ABD Posta Servisinin (USPS) posta yoluyla oy kullanımına getirdiği yeni düzenlemelere ilişkin kararını açıkladı.

Kararda, hükümetin yeni kuralların uygulanmasını engelleyen alt mahkeme kararının kaldırılması yönündeki talebinin reddedildiği aktarıldı.

Yargıç Brett Kavanaugh, Yüksek Mahkeme'nin kararını savunarak, eyalet ve yerel seçim yetkililerinin yeni gereklilikleri 3 Kasım'da yapılacak ara seçim öncesinde uygulamak için yeterli zamana sahip olmadığını ifade etti.

Kavanaugh, söz konusu kuralların yaklaşan seçimde uygulanmasının "keyfi ve mantıksız" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Mahkeme kararıyla birlikte, konuya ilişkin hukuki süreç devam ederken, posta yoluyla oy kullanmaya yönelik yeni gerekliliklerin uygulanması engellendi.