ABD’de ‘seçimlere müdahale’ davası yeni savcı tarafından kapatıldı

ABD’nin Georgia eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ve bazı danışmanlarının “seçimlere müdahale” suçlamasıyla yargılandığı dava, göreve yeni atanan savcı Pete Skandalakis tarafından sonlandırıldı.

DHA

2020 başkanlık seçimleri sonrası Trump'ın Georgia'daki sonuçları değiştirmeye çalıştığı iddiasıyla yürütülen soruşturma, önceki savcı Fani Willis'in görevden alınmasının ardından Skandalakis'e devredilmişti.

Skandalakis, mahkemeye sunduğu dilekçede, "Davayı daha fazla sürdürmeme kararı aldım" diyerek süreci kapattığını bildirdi.