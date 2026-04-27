ABD’de şiddetli hava felaketi: Hortum ve fırtına can aldı

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Texas eyaletinde rüzgar hızının saatte yaklaşık 217 kilometreye ulaştığını, bazı bölgelerde ise hortum görüldüğünü açıkladı.

Eyalet genelinde, fırtınalar nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, elektrik hatları zarar gördü ve yollar enkaz nedeniyle ulaşıma kapandı.

İlk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.