ABD’de şiddetli hava felaketi: Hortum ve fırtına can aldı
ABD’nin Texas eyaleti şiddetli fırtına ve hortumların hedefi oldu. Saatte 217 kilometreye ulaşan rüzgar çok sayıda evin çatısını uçururken, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Texas eyaletinde rüzgar hızının saatte yaklaşık 217 kilometreye ulaştığını, bazı bölgelerde ise hortum görüldüğünü açıkladı.
Eyalet genelinde, fırtınalar nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, elektrik hatları zarar gördü ve yollar enkaz nedeniyle ulaşıma kapandı.
İlk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Bölgede arama kurtarma ve acil müdahale çalışmaları sürüyor.
ABD'nin orta kesimleri ile iç bölgelerinde de 50 milyondan fazla kişi, şiddetli fırtına ve hortum tehlikesine karşı uyarılmıştı.