ABD’de şiddetli kasırgalar can aldı

ABD basınında yer alan haberlere göre, bölgede çok sayıda kasırga ve şiddetli fırtına çıktı

Yetkililer, birçok binanın hasar almasına neden olan kasırgalar sonucu ülkenin Tennessee, Missouri ve Indiana eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Elektrik hatlarının kopmasına neden olan şiddetli fırtınaların bölgede çok sayıda haneyi enerjisiz bıraktığını aktaran yetkililer, Tennessee ve Kentucky eyaletlerinde bazı okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.