ABD’de şiddetli patlama: Çelik fabrikası infilak etti
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde büyük bir patlama gerçekleşti. Çelik fabrikasında meydana gelen olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Allegheny County bölgesi yakınlarındaki bir çelik fabrikasında patlama meydana geldi.
Patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.
Yetkililer, bölgede yaşayanlara yangının tetiklediği hava kirliliği nedeniyle pencere ve kapılarını kapalı tutmaları çağrısında bulundu.