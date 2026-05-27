ABD’de şiddetli patlama: Kimyasal madde depolanan tank infilak etti! 1 ölü

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Longview kentinde yerel saatle 07.15 sıralarında kimyasal madde depolanan tankta patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Nippon Dynawave Packaging tesisinde patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, halk için bir tehdit bulunmadığını açıkladı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.