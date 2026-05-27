ABD’de şiddetli patlama: Kimyasal madde depolanan tank infilak etti! 1 ölü

ABD’de kimyasal madde depolanan tankta patlama meydana geldi. Olay nedeniyle 1 kişi can verdi.

ABD’de şiddetli patlama: Kimyasal madde depolanan tank infilak etti! 1 ölü
İHA

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Longview kentinde yerel saatle 07.15 sıralarında kimyasal madde depolanan tankta patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

ABD’de şiddetli patlama: Kimyasal madde depolanan tank infilak etti! 1 ölü

Nippon Dynawave Packaging tesisinde patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, halk için bir tehdit bulunmadığını açıkladı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

#ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!