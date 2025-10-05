ABD'de silahlı çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
ABD'nin Alabama eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Montgomery bölgesinde gece kulüplerinin olduğu kalabalık bir bölgede silahlı grupların karşılıklı ateş açtığı bildirildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 3'Ü AĞIR 12 KİŞİ YARALANDI
Yetkililer, çatışmada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü ağır, 12 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görüşmeler yapıldığını, ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.