ABD’de silahlı çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Montgomery bölgesinde gece kulüplerinin olduğu kalabalık bir bölgede silahlı grupların karşılıklı ateş açtığı bildirildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3'Ü AĞIR 12 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, çatışmada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü ağır, 12 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görüşmeler yapıldığını, ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.