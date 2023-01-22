ABD’de silahlı saldırı: 10 ölü

ABD'nin Los Angeles kentinde, binlerce kişinin katıldığı Ay takvimine dayalı yeni yıl kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. Bölge Şerifi Robert G. Luna, saldırının Monterey Park'ta Garvey Bulvarı'nda bulunan dans kulübünde düzenlendiğini kaydetti. Zanlının 30 ila 50 yaşınların Asyalı bir erkek olduğunu kaydeden Luna, saldırıda yaralanan 10 kişiden bazılarının durumunun kritik olduğunu da kaydetti. Luna, "Soruşturmanın henüz başındayız. Bu konuda bilmediklerimiz bildiklerimizden çok daha fazla. FBI dahil, bütün yerel birimlerle saldırıya dair çalışıyoruz" diye konuştu. Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile üzüntülerini dile getirerek, gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. Biden, paylaşımında, "Jill ve ben, dün gece Monterey Park'ta meydana gelen ölümcül toplu silahlı saldırıda ölenler ve yaralananlar için dua ediyoruz" ifadelerine yer verdi. AA