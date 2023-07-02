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Giriş Tarihi: 2.7.2023 19:17 Son Güncelleme: 2.7.2023 19:33

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı

ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı

Baltimore Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki kadın olay yerinde, 20 yaşındaki erkek ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda 3'ü ağır 28 kişi yaralandı.

SOKAK PARTİSİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Komiser Vekili Richard Worley, basın toplantısında, silahlı saldırının gece yarısı şehrin güney bölgesindeki sokak partisi sırasında düzenlendiğini, saldırganların arandığını açıkladı.

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott da "Bu sabah tüm Baltimore, kaybettiğimiz hayatlar için yas tutuyor." dedi.

"20-30 EL SİLAH SESİ DUYULDU"

Görgü tanıkları, "Brooklyn Günü" etkinliği adı altında toplanan kalabalığa ateş açıldığını, 20 ila 30 el silah sesi duyduklarını söyledi. Saldırgan ya da saldırganların kimliğine ve saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SEÇİM VAADİ SİLAHLI ŞİDDETİ AZALTMAKTI

Scott, ABD'nin en çok silahlı saldırı düzenlenen şehirlerinden Baltimore'daki belediye seçimlerini "silahlı şiddeti azaltma vaadiyle" kazanmıştı.

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ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı
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