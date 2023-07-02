ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı

SOKAK PARTİSİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Komiser Vekili Richard Worley, basın toplantısında, silahlı saldırının gece yarısı şehrin güney bölgesindeki sokak partisi sırasında düzenlendiğini, saldırganların arandığını açıkladı.

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott da "Bu sabah tüm Baltimore, kaybettiğimiz hayatlar için yas tutuyor." dedi.