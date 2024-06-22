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Giriş Tarihi: 22.6.2024 13:45 Son Güncelleme: 22.6.2024 14:11

ABD'de silahlı saldırı! Akaryakıt istasyonunda 3 kişiyi öldürdü

ABD'nin Arkansa eyaletinde bir bakkala ateş açan saldırgan, 3 sivili öldürdü, 2'si polis 10 kişiyi de yaraladı.

AA
ABD’de silahlı saldırı! Akaryakıt istasyonunda 3 kişiyi öldürdü

ABD'nin Arkansas eyaletindeki bir akaryakıt istasyonunda bulunan bakkala ateş açıldı. Etraftakiler panikle kaçışırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkansas Eyaleti Polisinden Mike Hagar yaptığı açıklamada, "Maalesef 11 masum sivil vuruldu, 3'ü hayatını kaybetti, 8'i yaralandı. Ayrıca 2 polis de yaralı. 44 yaşındaki saldırgan ise vurularak tutuklandı" bilgisini paylaştı.

Hagar, saldırganın ve polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, yaralı sivillerin ise bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti. Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'a saldırıyla ilgili bilgi verildiğini aktardı.

ABD'de bakkala ateş açıldı! 3 ölü, ve çok sayıda yaralı var | Video

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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ABD'de silahlı saldırı! Akaryakıt istasyonunda 3 kişiyi öldürdü
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