ABD’de silahlı saldırı! Akaryakıt istasyonunda 3 kişiyi öldürdü

Arkansas Eyaleti Polisinden Mike Hagar yaptığı açıklamada, "Maalesef 11 masum sivil vuruldu, 3'ü hayatını kaybetti, 8'i yaralandı. Ayrıca 2 polis de yaralı. 44 yaşındaki saldırgan ise vurularak tutuklandı" bilgisini paylaştı.