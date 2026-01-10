ABD’de silahlı saldırı: Mississippi kentinde 6 kişi öldürüldü
ABD’nin Mississippi kentinde birbiriyle bağlantılı silahlı saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Alabama sınırındaki West Point kasabasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Clay Bölgesi Şerifi Eddie Scott, üç ayrı noktada meydana gelen saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Söz konusu saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirten şerif, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.