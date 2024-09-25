ABD’de siyahi imam idamı: Masum olma ihtimaline rağmen!

ABD'nin Missouri eyaletinde, cinayet suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılan Marcellus "Halife" Williams isimli siyahi imam, savcıların masum olabileceğini belirtmesine rağmen idam edildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, 1998'de işlenen bir cinayet için ölüm cezasına çarptırılan ve Bonne Terre Hapishanesi'nde yatan 55 yaşındaki İmam Williams dün yerel saatle 18.10'da zehirli iğne yöntemiyle infaz edildi.

Savcılar, yeni kanıtların, cinayetteki DNA kayıtlarının Williams'ınkiyle eşleşmediğini ortaya koyduğunu belirtirken mahkeme, infaz kararının uygulanması yönünde karar aldı.

Mahkemenin açıklamasında, söz konusu kanıtların "ne alternatif bir failin varlığını gösterdiği ne de Williams'ın katil olduğunu dışladığı" belirtildi.

Missouri Valisi Mike Parson da mahkumun idamına ilişkin, "Hiçbir jüri üyesi veya yargıç Williams'ın masumiyet iddiasını inandırıcı bulmadı." iddiasında bulundu.