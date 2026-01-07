ABD'de skandal operasyon: ICE polisleri yanlışlıkla ABD vatandaşı kadını öldürdü!
ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürdü.
ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görüldü.
3 EL ATEŞ ETTİ
Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafe 3 el ateş ettiği dikkati çekti.
TRUMP YÖNETİMİ YERLEŞTİRDİ
Olayı kaydeden vatandaşlar, ICE polislerine "utanın, utanın" şeklinde bağırarak şiddetle tepki gösterirken, yol kenarına park etmiş araçlara çarparak duran kurbana ilk yardım müdahalesinde bulunulmaya çalışıldığı izlendi. Kaynaklara göre, Trump yönetimi, göçmenlikle mücadele için Minneapolis kentinde yaklaşık 2 bin civarında ICE polisini konuşlandırmış bulunuyor.