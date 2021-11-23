ABD’de sokaklar savaş alanına döndü! Kaliforniya’da yağma olayları sürüyor

California'da 19 Kasım'da başlayan yağmalamaların benzer olaylarla 3 gündür devam ettiği öğrenildi. 19 Kasım akşamı San Francisco'nun Union Meydanı'nda bulunan Louis Vuitton ve Fendi, Burberry, Dolce & Gabbana gibi lüks mağazalarda yerel saatle 20:10 civarında başlayan şiddet ve yağma olaylarında maskeli kişilerce mağazaların camlarının kırıldığı ve ürünlerin yağmalandığı bildirildi. Ardından 20 Kasım'da Walnut Creek'te bulunan Nordstrom mağazası yağmalandı.

BİNLERCE DOLARLIK ÜRÜN ÇALINDI

Görgü tanıkları, 25 kadar araçla mağazanın önündeki trafiği kapatan kar maskeli ve levyeli 50 ila 80 kişinin mağazaya girerek camları kırdığını, 3 mağaza çalışanına saldırarak binlerce dolarlık ürün çaldığını ve araçlara binerek kaçtığını ifade etti.