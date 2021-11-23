ABD’de sokaklar savaş alanına döndü! Kaliforniya’da yağma olayları sürüyor

California'da 19 Kasım'da başlayan yağmalamaların benzer olaylarla 3 gündür devam ettiği öğrenildi. 19 Kasım akşamı San Francisco'nun Union Meydanı'nda bulunan Louis Vuitton ve Fendi, Burberry, Dolce & Gabbana gibi lüks mağazalarda yerel saatle 20:10 civarında başlayan şiddet ve yağma olaylarında maskeli kişilerce mağazaların camlarının kırıldığı ve ürünlerin yağmalandığı bildirildi. Ardından 20 Kasım'da Walnut Creek'te bulunan Nordstrom mağazası yağmalandı.
BİNLERCE DOLARLIK ÜRÜN ÇALINDI
Görgü tanıkları, 25 kadar araçla mağazanın önündeki trafiği kapatan kar maskeli ve levyeli 50 ila 80 kişinin mağazaya girerek camları kırdığını, 3 mağaza çalışanına saldırarak binlerce dolarlık ürün çaldığını ve araçlara binerek kaçtığını ifade etti.
21 Kasım akşamı ise San Jose'de bulunan lüks spor ürünleri mağazası Lululemon ve Hayward'da bulunan Southland Alışveriş Merkezi'ndeki mağazaların, kar maskeli bir kalabalık tarafından benzer saldırılara uğradığı açıklandı. Polis, eyaletteki şiddet ve yağma olaylarının bağlantısının henüz kanıtlanmadığını ve gözaltı olmadığını bildirdi.
ABD’nin California eyaletindeki lüks mağazalarda yağma olayları sürüyor | Video
Öte yandan geçen hafta Illinois eyaletinin Chicago şehrinde gerçekleşen yağma olayıyla ilişkili 14 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. ABD Başkanı Biden, Wisconsin'deki gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin'de bir kişinin aracını Noel yürüyüşü yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişinin ölmesi ve 40'tan fazla kişinin yaralanmasıyla ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı.
Biden, Beyaz Saray'da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı ikinci kez bu göreve aday gösterdiği konuşmasına Wisconsin'deki olaylar ile başladı. Olaya ilişkin detayların henüz netleşmediğini ancak şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Biden, "Şu anda 40 yaralı acı çekiyor ve bazılarının durumu kritik. Tüm bir toplum bu korkunç şiddet eylemiyle başa çıkmaya çalışıyor." diye konuştu.
Biden, olayda ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyerek "Yönetimim buradaki durumu yakından takip ediyor." dedi.lgili gördüklerini tanık olarak savcıya aktarmıştı.