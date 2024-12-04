ABD’de şoke eden gözaltı: Kuzey Kore’ye silah göndermiş

ABD Adalet Bakanlığınca yapılan açıklamada, California'da yaşayan Shenghua Wen adlı Çinlinin, konteynerlerin içine ateşli silah, mühimmat ve diğer askeri malzemeleri saklayarak Kuzey Kore'ye gönderdiğine dair suç duyurusu üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 26 Kasım'da suç duyurusuyla verilen ifadeye göre, Wen ve ortaklarının daha önce 2 kez ateşli silah, mühimmat, ihracat kontrollü teknolojiyi Long Beach'ten Hong Kong'a giden gemiler üzerinden Kuzey Kore'ye gönderdiği aktarıldı.