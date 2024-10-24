ABD’de şoke eden intihar! Yapay zekaya aşık olup canına kıydı

Character.AI sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Kullanıcılarımızdan birinin trajik ölümünden dolayı oldukça üzgünüz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Şirket olarak kullanıcılarımızın güvenliğini çok ciddiye alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, "rıza dışı cinsel içeriğe, cinsel eylemlerin grafiksel veya spesifik tanımlarına, intiharın teşvik ve tasvir edilmesine" izin verilmediğini bildirdi. Şirketin siber güvenlik müdürü Jerry Ruoti de, sisteme reşit olmayan kullanıcılar için ek güvenlik önlemleri ekleyeceklerini duyurdu.