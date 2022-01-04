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Giriş Tarihi: 4.1.2022 15:48 Son Güncelleme: 4.1.2022 15:53

ABD'de şoke eden ölüm! Turnikelerden atlarken canından oldu

ABD’de şoke eden ölüm! Turnikelerden atlarken canından oldu

ABD'de metroya ücretsiz binmek isteyen 28 yaşındaki adam feci şekilde can verdi. Turnikelerden atlamaya çalışan adam defalarca başarısız denemesinin ardından takla atarak kafa üstü düştü ve hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentinde bir kişi, Pazar günü turnikeden atlayarak metroya ücretsiz binmek istediği sırada kafa üstü düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, metro turnikesinden atlamaya çalışan kişi defalarca başarısız atlama girişiminde bulundu. Son denemesinde ise turnikenin üzerinden geçmeye çalışan 28 yaşındaki şahıs, takla atarak kafa üstü yere çakılıyor.

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Yaşanan kaza sonrası metroya gelen sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtirken, ölüm nedeninin ise boyun kırığı olabileceği üzerinde durdu.

Hayatını kaybeden kişinin ücretsiz olarak binmek istediği metronun bilet ücretinin ise 2.75 dolar olduğu öğrenildi.

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ABD'de şoke eden ölüm! Turnikelerden atlarken canından oldu
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