ABD’de son seçim anketleri açıklandı: Harris mi önde, Trump mı?

Ankette, Harris ve Trump'ın canlı yayın münazarasından 1 hafta sonra, Pensilvanya'daki olası seçmenlerin iki adayı da yüzde 48 desteklediği, sadece kayıtlı seçmenler dikkate alındığında da Harris'in yüzde 48, Trump'ın ise yüzde 47'lik destek kazandığını ortaya çıktı.

Pensilvanya'da, iki lider arasındaki canlı tartışmanın sorulduğu anket katılımcılarından yüzde 54'ü Harris'in, yüzde 27'si ise Trump'ın daha iyi olduğunu söylerken, yüzde 17'lik kitle, ikisinin de tartışmayı kazanamadığı görüşünü paylaştı.