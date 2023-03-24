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Giriş Tarihi: 24.3.2023 11:30 Son Güncelleme: 24.3.2023 11:30

ABD’de sosyal medya kullanımına ebeveyn izni

ABD'de sosyal medya platformlarına erişimde yeni düzenlemeler uygulanıyor. Utah eyaletinde çocukların sosyal medya kullanımı için ebeveyn izni gerekecek.

AA
ABD’de sosyal medya kullanımına ebeveyn izni

ABD'de Utah, reşit olmayanların sosyal medya platformlarına erişimine izin vermeden önce sosyal medya şirketlerinin ebeveyn izni almasını şart koşan ilk eyalet oldu. Utah Valisi Spencer Cox tarafından dün imzalanan yasa, çocukları çevrim içi olası tehlikelerden korumayı amaçlıyor. Cox, "Sosyal medya şirketlerinin gençlerimizin ruh sağlığına zarar vermesine artık izin vermeyeceğiz." dedi.

Yasa kapsamında sosyal medya şirketlerinin, eyaletteki kullanıcıların hesap açmak için 18 yaşında veya daha büyük olduğunu doğrulamasını zorunlu kılıyor.

Ayrıca, şirketlerin sosyal medya platformunda reşit olmayanlarda bağımlılığa yol açan tasarım veya özellik kullanması yasaklanıyor.

Şirketler, çocukları bağımlılık yapan özellik ve tasarımlara maruz bıraktıkları için 250 bin dolar ve ayrıca her çocuk için 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabilir.

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ABD’de sosyal medya kullanımına ebeveyn izni
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