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Giriş Tarihi: 12.11.2024 12:16

ABD'de sosyal medya platformu X popülaritesini kaybetti! Yerine o uygulama tercih edildi

ABD’de sosyal medya kullanıcıları platform değişikliğine gitti. Ülkede gerçekleşen seçimler sonrası Elon Musk’ın sahibi olduğu X yerine Bluesky uygulaması öne çıkmaya başladı.

AA
ABD’de sosyal medya platformu X popülaritesini kaybetti! Yerine o uygulama tercih edildi

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Bluesky'a geçen hafta yapılan seçimlerden bu yana 700 binden fazla yeni kullanıcı katıldı.

Twitter'ın da kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, dünya çapında 14,5 milyon kullanıcıya ulaştı.

Platform, ABD'de Threads uygulamasının ardından en çok kullanılan ikinci sosyal medya uygulaması oldu.

Bluesky Operasyon Direktörü (COO) Rose Wang, yeni kullanıcıların büyük çoğunluğunun ABD'den geldiğini belirtti.

TWİTTER İÇİNDE BİR PROJEYDİ

Twitter içinde bir proje olarak 2019'da kurulan Bluesky, 2022'de bağımsız bir şirket haline geldi.

Halihazırda Jay Graber tarafından yönetilen platforma, X'in eylülde Brezilya'da askıya alınmasının ardından 3 milyon yeni kullanıcı katılmıştı.

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ABD'de sosyal medya platformu X popülaritesini kaybetti! Yerine o uygulama tercih edildi
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