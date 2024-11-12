ABD’de sosyal medya platformu X popülaritesini kaybetti! Yerine o uygulama tercih edildi

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Bluesky'a geçen hafta yapılan seçimlerden bu yana 700 binden fazla yeni kullanıcı katıldı.

Twitter'ın da kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, dünya çapında 14,5 milyon kullanıcıya ulaştı.

Platform, ABD'de Threads uygulamasının ardından en çok kullanılan ikinci sosyal medya uygulaması oldu.

Bluesky Operasyon Direktörü (COO) Rose Wang, yeni kullanıcıların büyük çoğunluğunun ABD'den geldiğini belirtti.