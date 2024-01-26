ABD’de sosyal medyaya yaş sınırlaması

ABD'nin Florida'da eyaletinde 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanması yasaklandı. Ayrıca, ailelerin onayına da bakılmayacak. Sosyal medya platformları ise karardan rahatsız oldu.ABD'de gençlerin sosyal medya kullanımına müdahale genişliyor. Geçtiğimiz yıl Utah ve Arkansas eyaletlerinde 18 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımına ciddi kısıtlamalar getirilmişti. Florida eyaletinden de bu yönde bir hamle geldi. Florida Temsilciler Meclisi, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasını öngören tasarıyı onayladı. Ayrıca, ailelerin onayına da bakılmayacak. Hangi sosyal medya şirketlerinin söz konusu yasaklardan etkileneceğine dair liste ise verilmedi. Ancak "kullanıcı eylemlerini takip eden, çocukların içerik yüklemesine ve diğer kullanıcılarla temasa geçmesine izin veren ve bağımlılık yapıcı içerikler bulunduran" tüm platformların bu yasa kapsamında olduğu belirtildi. Tasarının yasalaşması için Florida Valisi Ron DeSantis'in onayı gerekiyor.