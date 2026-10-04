ABD’de ‘süper zeka’ için özel ekip kuruldu: Trump yönetimi risklere karşı 120 günlük çalışma başlattı

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "Yapay Zeka Çarı" oldu.

Clayton, WSJ'ye yaptığı açıklamada, Trump'ın oluşturduğu ve "Süper Zeka Gücü" adıyla anılan yapay zeka ekibinin, 120 günde bu teknolojinin risklerini ve sunduğu fırsatları değerlendirerek hükümetin sorumluluklarının belirleneceği bir rapor sunacağını aktardı.

Diğer sektörlerde olduğu gibi diyalog yoluyla mekanizmalar geliştirileceğine işaret eden Clayton, mevcut kanunların ve Kongrenin atabileceği adımların da ele alınacağını kaydetti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi ismi paylaşılmayan yetkililer, yapay zeka ekibinin, risklerin yönetilmesinde birincil araç olarak sektöre yetki vereceğini savundu.

"Süper Zeka Gücü"nün tüzüğünde ekibin, "süper zeka (SI)" kaynaklı tehditlere müdahale planları geliştireceği ve bu sırada inovasyonu ve rekabeti engelleyecek "aşırı düzenlemelerden" kaçınacağı ifade edildi.

Ayrıca güvenlik ihlalleri, siber saldırılar ve yapay zeka ile ilgili diğer olayların hükümete nasıl bildirildiğinin inceleneceği ve mevcut yetkiler çerçevesinde federal düzeyde alınacak tedbirlerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulacağı kaydedilen tüzükte, bu ekibin ABD'nin SI gelişiminde "ilk sıradaki yerini korumak" için çalışacağı vurgulandı.