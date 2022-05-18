ABD’de taksi şoförü ırkçı yolcuları böyle indirdi! Destek yağdı…

Bode, daha sonra kadının araçtan inmesini istedi. Bu isteğinin üzerine dışarıda araca binmek üzere olan diğer erkek yolcuya da, ırkçı ifadeler kullanılması nedeniyle kendilerine hizmet vermeyeceğini söyledi. Sinirlenen erkek yolcu Bode'a küfrederek "Senin o kahrolası yüzünü dağıtacağım." tehdidinde bulundu.

Bunun üzerine Bode ise polisi arayacağını söyledi.

Anbean kayıt altına alınan olayda, kamera görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Bode'un videosu 3,5 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

ABD'de bir taksi şoförü, ırkçı yolcuları araca almadı! Sosyal medyadan destek yağdı | Video

Bode'nin çalıştığı özel taksi çağırma şirketinden gelen açıklamada, "Bode'ye, bu hoşgörüsüz nefrete anında cevap verdiği ve ayrımcılık karşıtı politikalarımızı desteklediği için inanılmaz derecede minnettarız." ifadeleri kullanıldı.