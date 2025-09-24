ABD'de tarihi anlar: 58 yıl sonra bir ilk! Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM kürsüsünden seslendi
Son dakika haberleri... Suriye Cuhurbaşkanı Ahmed Şara, BM'nin 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Şara, "Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'ye desteği için teşekkürlerini ileten Şara, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını gerektiğini vurguladı.
Şara'nın açıklamaları şöyle:
Uzun yıllar boyunca işkencelere maruz kaldık. Bize kimyasal silahlarla saldırdılar. Önceki rejim 1 milyon kişiyi öldürdü. İntikam yerine adalet için savaştık. Ülkemizi ayırmaya çalışanlar için direnmemiz gerekti.