ABD’de tarihi anlar: 58 yıl sonra bir ilk! Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM kürsüsünden seslendi

Son dakika haberleri... Suriye Cuhurbaşkanı Ahmed Şara, BM'nin 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Şara'nın açıklamaları şöyle:

Uzun yıllar boyunca işkencelere maruz kaldık. Bize kimyasal silahlarla saldırdılar. Önceki rejim 1 milyon kişiyi öldürdü. İntikam yerine adalet için savaştık. Ülkemizi ayırmaya çalışanlar için direnmemiz gerekti.