ABD’de tarihi görüşme

ABD'de dün kritik bir görüşme gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin talebiyle Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıklamasının ardından şimdi de Suriye liderini Beyaz Saray'da ağırladı. Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki görüşme 1,5 saat sürdü. Esad rejiminin devrilmesinin ardından uluslararası izolasyonun kırılması çerçevesinde gerçekleşen görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel güvenlik meselelerine kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedildi. Beyaz Saray çıkışında aracından inerek kendisini bekleyen Suriyelileri selamlayan Şara'nın görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

ERDOĞAN BÜYÜK LİDER

Görüşme sonrasında Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Şara'nın güçlü bir lider olduğunu ifade eden Trump, Türkiye'nin rolüne, "Kendisi (Şara), büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider. Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor" ifadeleriyle atıf yaptı.

Bu arada, ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamındaki yaptırımların 180 günlüğüne kısmen askıya alındığını açıkladı. Söz konusu kararın, 23 Mayıs'ta 180 günlüğüne Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alınması kararının yerini aldığı belirtildi. Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu kaydedildi.