ABD’de tarihi karar! Ramazan Bayramı ilk kez resmi olacak

ABD'de ilk kez bir ilçede Ramazan Bayramı resmi tatil ilan edildi. ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Dearborn ilçesinin Lübnan kökenli Belediye Başkanı Abdullah Hammoud, ilçede Ramazan Bayramı'nın birinci günü resmi tatil ilan edildiğini duyurarak, "Kapsayıcı ve çeşitliliğe sahip bir işgücünün bulunduğu Dearborn şehrinde, onların tatillerini ve inançlarını tanımlıyız. Yaptığımız şey, denkleme eşitlik getirmek. Herkes memnuniyetle karşılandığını ve temsil edildiğini hissediyor. Bunun sadece şehrin kültürüne katkıda bulunduğunu düşünüyorum" dedi.