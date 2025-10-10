ABD’de tek yön bilet

ABD'ninPhiladelphia kentindeki vergi mükellefleri, evsizleri şehirden ayrılmaya ikna etmek amacıyla tek yönlü otobüs bileti satın alan bir programı finanse etmek için yaklaşık 270 bin dolar harcadı. ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 2024 yılında evsizlerin oranının bir önceki yıla göre yüzde 18 arttığını aktardı. Bakanlığın konuyla ilgili raporuna göre, ABD'de toplam 771 bin kişi acil barınaklarda, güvenli limanlarda, geçici barınma programlarında veya sokaklarda evsiz olarak yaşıyor.