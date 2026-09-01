ABD’de Tel Aviv çatlağı

İsrail'in başlattığı İran savaşında önceki gece füzeler yeniden ateşlendi. ABD'den haftalar sonra ilk saldırı gelirken, İran da anında misillemede bulundu. Washington yönetiminde ise İsrail nedeniyle girdikleri savaş yüzünden çatlak her geçen gün derinleşiyor. Washington Post'un haberine göre Pentagon'da üst seviyedeki komutanlardan önemli uyarılar geldi. Haberde ABD kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları ile birlikte Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki 4 yıldızlı generallerin İran ile geniş çaplı çatışmanın "sürdürülemez" olduğu yönünde görüş bildirdiği aktarıldı. ABD içerisinde "İsrail yüzünden girdiğimiz savaş nedeniyle gücümüz azalıyor" sesi her geçen gün giderek artıyor.

TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırıları sonrası İran'ın Ürdün'deki ABD hava üslerini balistik füzelerle hedef almasının ardından bu saldırılara karşılık vereceklerini açıkladı. Trump, "Onları sert vuracağız. Bir yanıt vereceğiz." diye konuştu. İran'dan da "Trump'ın her saldırısına onlarca kat büyük saldırıyla cevap vereceğiz" yanıtı geldi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör