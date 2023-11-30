ABD’de Temsilciler Meclisi Üyesi Santos, meslektaşı Bowman’ın da ihracını istedi

Başkent Washington'daki Kongre binası önünde basın açıklaması yapan Cumhuriyetçi Santos, New Yorklu Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Bowman'ın da daha önce işlediği bir suç dolayısıyla ihraç edilmesi gerektiğini savundu.

23 federal suçla karşı karşıya olan Santos, hakkında soruşturma yürüten Temsilciler Meclisi Etik Komitesini hedef aldığı açıklamasında, Komitenin nihai raporu hakkında "iftira niteliğinde" ve "abartılarla dolu" gibi ifadeler kullandı.

Bowman'ın Kongre binasında işlediği suçunu kabul ettiğini belirten Santos, Demokrat rakibinin ihraç edilmesi çağrısında bulunan bir önergeyi Temsilciler Meclisine sunacağını vurguladı.

Sontos, "Eğer Temsilciler Meclisi beni ihraç etmek isterse, bu, kurumun birçok üyesinin mahvolması anlamına gelecektir. Çünkü bu, gelecekte onların peşini bırakmayacak." diye konuştu.

Gazetecilere, atılacağından emin olduğunu dile getiren Santos, yine de istifa etmeyi düşünmediğini vurguladı.

Bowman geçen ay, Temsilciler Meclisi ofis binasındaki önemli bir oylama öncesinde gereksiz yere yangın alarmını çalıştırmış, suçunu kabul eden New Yorklu Temsilci para cezasına çarptırılmıştı.