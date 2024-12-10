ABD’de tepki çeken dava: Irkçı cinayet cezasız kaldı

CİNAYETİ BÖYLE İŞLEDİ

Akıl sağlığı sorunları olan 30 yaşındaki evsiz Jordan Neely, 1 Mayıs'ta bir metro istasyonunda yolculara karşı agresif hareketler sergilemiş, eski Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny tarafından boğazı sıkılarak kontrol altına alınmaya çalışılırken hayatını kaybetmişti.

Penny, önce gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Avukatı Thomas Kenniff, Penny'nin olay anında kendisini ve diğer yolcuları korumaya çalıştığını savunmuştu.

Görgü tanıkları, Neely'nin yolculara bağırdığını ancak saldırmadığını beyan etmiş, evsiz adamın ölümü günlerce tepkilere ve protestolara neden olmuştu.

Penny, daha sonra "ikinci derece cinayet" suçlamasıyla tekrar gözaltına alınmış, 12 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemede 100 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

New York Büyük Jürisi, 15 Haziran'da, Penny'nin "ikinci derece cinayet" ve "suç teşkil eden ihmalle adam öldürme" suçlamalarından yargılanmasına karar vermişti.

ABD'deki tüm federal suç davalarında ve bazı eyaletlerde ağır ceza davası açılıp açılmaması için yeterli delil ve sebep olup olmadığına karar veren ön soruşturma jürisine Büyük Jüri deniliyor.

Askeri kayıtlara göre, Penny ABD Deniz Kuvvetlerinde dört yıl görev yaptıktan sonra çavuş rütbesiyle Haziran 2021'de terhis olmuştu.