Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de tepki çeken ‘On Emir’ kararı! yasayla zorunlu hale getirildi
Giriş Tarihi: 20.6.2024 14:17

ABD'de tepki çeken ‘On Emir’ kararı! yasayla zorunlu hale getirildi

ABD'nin Louisiana eyaletindeki devlet okullarında "On Emir" posterlerinin asılması kuralı getirildi.

AA
ABD’de tepki çeken ‘On Emir’ kararı! yasayla zorunlu hale getirildi

ABD'nin Louisiana eyaletindeki devlet okullarında sınıflara On Emir'in yazılı olduğu posterlerin asılmasını zorunlu kılan yasa kabul edildi. Louisiana Valisi Jeff Landry, On Emir'in kolayca okunacak kadar büyük yazılarla devlet okullarındaki tüm sınıflara asılmasını gerektiren yasayı imzaladı.

On Emir'in "neredeyse 300 yıl boyunca ABD'de kamu eğitiminin önemli bir parçası olduğunu anlatan dört paragraflık bağlama uygun açıklamalarla" eşleştirilecek posterlerin 2025'e kadar sınıflara asılması bekleniyor.

Yasaya göre, posterlerin masrafı eyalet fonu yerine bağışlar aracılığıyla karşılanacak.

Öte yandan, aralarında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) yer aldığı bazı kuruluşların ortak açıklamasında, bu yasanın çocukların eşit eğitim almasının önüne geçtiği ve farklı inançlardan öğrencilerin okullarda güvende hissetmemesine yol açacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu karara karşı dava açılacağı bildirildi. On Emir, Hz. Musa'ya Sina Dağı'nda verilen ilk ilahi emirler olarak biliniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de tepki çeken ‘On Emir’ kararı! yasayla zorunlu hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA