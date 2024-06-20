ABD’de tepki çeken ‘On Emir’ kararı! yasayla zorunlu hale getirildi

Öte yandan, aralarında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) yer aldığı bazı kuruluşların ortak açıklamasında, bu yasanın çocukların eşit eğitim almasının önüne geçtiği ve farklı inançlardan öğrencilerin okullarda güvende hissetmemesine yol açacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu karara karşı dava açılacağı bildirildi. On Emir, Hz. Musa'ya Sina Dağı'nda verilen ilk ilahi emirler olarak biliniyor.