ABD’de tıbbi helikopter yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var
ABD’nin Tennessee eyaletinde tıbbi helikopter düştü. Kazada 1 kişi can verirken, 2 kişi de yaralandı.
ABD medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü.
Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.
Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.