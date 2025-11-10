ABD’de tıbbi helikopter yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Tennessee eyaletinde tıbbi helikopter düştü. Kazada 1 kişi can verirken, 2 kişi de yaralandı.

ABD’de tıbbi helikopter yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var
AA

ABD medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü.

Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.

Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.