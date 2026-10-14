ABD’de toplu cinsel saldırı iddiası üniversiteyi karıştırdı: Yıl sonuna kadar öğrenci partileri yasaklandı

Üniversite yönetiminin toplu cinsel saldırı iddialarına yaklaşımına tepki göstermek üzere merkez kampüste toplanan yüzlerce öğrenci ve akademisyen, Cornell Üniversitesi Rektörü Michael Kotlikoff'un istifasını talep etmişti.

Söz konusu duyuru, öğretim üyelerinin, toplu cinsel saldırı iddialarını ele alış biçiminden dolayı eleştirilen üniversite yönetimine güvensizlik oylaması yapmayı değerlendirmeye hazırlandığı bir dönemde geldi.

Kotlikoff, 2024'te üniversiteye ait bir öğrenci evinde toplu cinsel saldırı yaşandığı iddialarının ardından üniversite bünyesindeki öğrenci evlerinde düzenlenen partilerin ve sosyal etkinliklerin yıl sonuna kadar yapılmayacağını duyurdu.

TOPLU CİNSEL SALDIRI İDDİASI ABD'Yİ SARSTI

Eylül ayında açılan davanın belgelerinde, 2024 yılında Cornell Üniversitesine ait bir öğrenci evinde sarhoş olan, güvenlik amacıyla kimliğinin açıklanmasını istemediği için "Jane Doe" olarak tanımlanan 20 yaşındaki bir kız öğrenciye zorla uyuşturucu verildiği, bilincini kaybeden kızın 7 erkek öğrencinin cinsel saldırısına uğradığı belirtilmişti.

Cornell Üniversitesi yönetimi o dönem olayla ilgili yaptığı soruşturmayı Bölge Savcılığına bildirmiş ancak Savcılık yetersiz delil nedeniyle konuyla ilgili dava açmamıştı.

New York Valisi Kathy Hochul ise 2 Ekim'deki açıklamasında olayın geçtiği bölgeye bakan Tompkins İlçe Bölge Savcısı Matthew Van Houten'in "adil denetleme yeteneğine olan inancını kaybettiğini" belirterek, New York Başsavcısı Letitia James'i bu konuyla ilgilenmesi için özel savcı olarak görevlendirmişti.