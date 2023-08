ABD’de toplumsal çöküntü yayılıyor

Evsizler, uyuşturucu bağımlıları ve intiharlar... ABD'de kronikleşen sorunlara çözüm bulunamıyor. Ülkedeki evsizlerin sayısı 582 bin kişiyi geçti. Kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle evsizlerin sayısının her geçen gün arttığı belirtilirken uyuşturucu nedeniyle her yıl 110 bin kişi yaşamını yitiriyor. Voice of America sitesinde dün yayınlanan haberde ise ABD'de rekor seviyeye ulaşan intiharlara dikkat çekildi.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yeni yayınladığı verilere göre Amerika'da geçen yıl yaklaşık 49 bin 500 kişi intihar etti. CDC, bu sayının Amerika'da şimdiye kadar intiharla sonuçlanan en fazla ölüm vakası olduğunu bildirdi. İntihara giden yolun karmaşık olduğu uyarısında bulunan uzmanlar, vakalarda son dönemdeki artışın depresyon oranının yükselmesi ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimin kısıtlı olmasına bağlı olabileceğinin altını çizdi.