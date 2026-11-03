ABD’de Trump için kritik gün: Oy verme işlemleri başladı! O bölgede sandıklar açılıyor…

SEÇİM SONUÇLARI TRUMP'IN SİYASİ GELECEĞİNİ ETKİLEYECEK Ara seçimler, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin en kritik siyasi sınavlarından biri olarak görülüyor. Ülkede hayat pahalılığı, enflasyon, göçmenlik politikaları, İsrail ile ilişkiler ve İran savaşı seçmenlerin gündemindeki başlıca konular arasında yer alıyor. Seçim öncesi anketler ve siyasi değerlendirmeler, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ederken, Senato'da daha çekişmeli bir yarış öngörülüyor.

Trump ise seçim öncesi yaptığı açıklamalarda Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadındaki çoğunluğunu koruyacağına inandığını belirtti. Demokratların Kongre'nin bir veya iki kanadında çoğunluğu ele geçirmesi durumunda Trump yönetiminin yasa çıkarma, bütçe düzenlemeleri ve siyasi atamalar gibi konularda daha güçlü bir muhalefetle karşılaşması bekleniyor. Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanması halinde Trump yönetimine yönelik Kongre soruşturmalarının da artabileceği değerlendiriliyor.