ABD’de Trump için kritik gün: Oy verme işlemleri başladı! O bölgede sandıklar açılıyor…
ABD'de Kongre'nin kontrolünü belirleyecek ara seçimlerde Trump’ın geleceğini etkileyecek kritik oy verme işlemi başladı. Seçmenler oylarını kullanmaya devam ederken, 57 milyondan fazla kişi erken oy kullandı. Öte yandan, ülkenin doğusundaki sandıkların açılmaya başlandığı bildirildi.
ABD halkı, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ikinci yarısında Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere düzenlenen ara seçimler için oy vermeye başladı.
İlk sandıklar Vermont eyaletinde yerel saatle 05.00'te açılırken, Pennsylvania, Georgia, Florida, Michigan New York, New Jersey, Connecticut ve Virginia dahil birçok eyalette yerel saatle 06.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Seçmenler oylarını kullanmaya devam ederken, batı eyaletlerinde sandıkların ilerleyen saatlerde açılması bekleniyor.
KONGRE'NİN KONTROLÜ İÇİN KRİTİK YARIŞ
Seçimlerde ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ile üst kanadı Senato'daki 100 sandalyenin 35'i yeniden belirlenecek. Cumhuriyetçiler Kongre'nin her iki kanadındaki çoğunluklarını korumaya çalışırken, Demokratlar kontrolü ele geçirmeyi hedefliyor.