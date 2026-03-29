ABD’de Trump’a büyük şok: Savaş karşıtı milyonlarca kişi “Krallara hayır” sloganıyla meydanlara döküldü!

"BAŞKANIMIZIN YURT DIŞINDA YAPTIKLARINDAN ÖTÜRÜ ULUSLARARASI HESAP VEREBİLİRLİĞİ OLMALI" AA muhabirine konuşan göstericilerden Isla Seaborn, "Ülkemizde şu anda demokrasiden çok monarşi var ve buna kesinlikle karşıyım. Bence bu, Amerikan ideallerimize aykırı." ifadelerini kullandı. Seaborn, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin de "Bence ülkemizin ve Başkanımızın yurt dışında yaptıklarından ötürü çok daha fazla uluslararası hesap verebilirliği olması gerekiyor." diye konuştu. Göstericilerden Bonnie Siegler ise İran'a yönelik saldırıları sert dille eleştirerek, "Bu saçma, bu rezalet, bu anayasaya aykırı, bu inanılmaz, bu insanlık dışı, bu terörizm, bu korkunç." dedi.

Sadece ilk ismini Orion olarak veren gösterici de "İran'daki savaş, dünyanın her yerindeki herkese zorla dayatıldı ve bundan en çok para kazananlar iktidarda. Biz de bunu değiştirmek için buradayız." değerlendirmesinde bulundu. Babasının 2. Dünya Savaşı'nda ABD ordusunda savaştığını belirten Heliene Zera da savaşların hiçbir şeyi çözmediğini belirtti. Trump yönetimini eleştiren Zera, "Yolsuzluğu, ırkçılığı ve milyarderleri protesto ediyorum. Ama en önemlisi, özgürlüğümü geri istiyorum." diye konuştu.