ABD’de Türk doktora öğrencisinin hukuk zaferi! Sınır dışı davası düştü

ABD'de göçmenlik yargıcının, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme sürecini, hukuki dayanak bulunmadığı gerekçesiyle sonlandırdığı ifade edildi.

MAHKEMEDEN KRİTİK KARAR

Avukatları tarafından federal mahkemeye sunulan belgelere göre, göçmenlik mahkemesi İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin iddialarını hukuki olarak kanıtlayamadığına hükmetti. Böylece Öztürk hakkındaki sınır dışı süreci sonlandırıldı.

ÖZTÜRK: "ADALET YERİNİ BULDU"

Kararın ardından Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla açıklama yapan Rümeysa Öztürk, "Bugün, adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen, davamın ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer kişilere umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum." ifadelerini kullandı.

AVUKATLARDAN VE SİYASETÇİLERDEN DESTEK

Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, Trump yönetimini göçmenlik sistemini akademisyenler de dahil birçok kişiye karşı "silah gibi kullanmakla" eleştirdi. ABD Senatörü Ed Markey ise kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek davayı başından beri "temelsiz" olarak nitelendirdi.