ABD’de Türk doktora öğrencisinin hukuk zaferi! Sınır dışı davası düştü
ABD’de Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme süreci, göçmenlik yargıcının kararıyla sona erdi. Mahkeme, ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) sınır dışı gerekçesini ispatlayamadığını belirterek dosyayı kapattı.
ABD'de göçmenlik yargıcının, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme sürecini, hukuki dayanak bulunmadığı gerekçesiyle sonlandırdığı ifade edildi.
MAHKEMEDEN KRİTİK KARAR
Avukatları tarafından federal mahkemeye sunulan belgelere göre, göçmenlik mahkemesi İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin iddialarını hukuki olarak kanıtlayamadığına hükmetti. Böylece Öztürk hakkındaki sınır dışı süreci sonlandırıldı.
ÖZTÜRK: "ADALET YERİNİ BULDU"
Kararın ardından Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla açıklama yapan Rümeysa Öztürk, "Bugün, adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen, davamın ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer kişilere umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum." ifadelerini kullandı.
AVUKATLARDAN VE SİYASETÇİLERDEN DESTEK
Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, Trump yönetimini göçmenlik sistemini akademisyenler de dahil birçok kişiye karşı "silah gibi kullanmakla" eleştirdi. ABD Senatörü Ed Markey ise kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek davayı başından beri "temelsiz" olarak nitelendirdi.
ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI
Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.
ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.
Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.